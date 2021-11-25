В Москве вынесли приговор воспитательнице, которая поставила ребенка под холодный душ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе прокуратуры Москвы рассказали, что воспитательнице детского сада, которая засовывала провинившихся детей головой в раковину и под душ вынесли обвинительный приговор.

Педагогу назначили 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Как выяснилось, в детском саду она на самом деле являлась заместителем директора и воспитателем по долгу службы не была. Сама женщина свою вину отрицала.

Родители пострадавших детей назвали приговор справедливым.

"Главное, чтобы ее больше вообще не подпускали к работе с детьми. Страшно представить, что этот педагог может сотворить с ребятишками, которые и говорить-то еще толком не научились", - рассказали родители сайту mk.ru

Напомним, в Москве воспитательница частного садика на Гвардейской улице издевалась над пятилетним мальчиком.

Фото: Сергей Данильченко

"Сын не смог найти нужную карточку и воспитательница стала на него кричать. Обзывала дураком, унижала. Он расплакался и тут началось. Она сначала брызнула ему в лицо водой из пульверизатора. Потом окунула с головой в раковину. А когда после это ребенок стал еще сильнее плакать, заволокла его в душевую кабину и долго поливала ледяной водой. Сын вырывался, звал на помощь, но она держала его с такой силой, что на руках у него синяки", - рассказал отец пострадавшего мальчика Сергей Данильченко.