В комитете Госдумы готовят ответные меры на запрет георгиевской ленты в Прибалтике

Комитет Госдумы разработает предложения по противодействию запретам на георгиевские ленты в некоторых странах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Государственной думе РФ в четверг, 25 ноября, подняли вопрос о запрете георгиевской ленты в Прибалтике. Этой темы коснулся в своем выступлении заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов. Его поддержал спикер думы Вячеслав Володин.

«Давайте поручим Комитету по международным делам подготовить предложения в этой части, с тем чтобы таких явлений не было в мире», — сказал Володин.

Спикер подчеркнул, что Россия должна сделать все возможное, чтобы подобные акты не повторялись в других странах.

«Это неуважение к памяти тех, кто завоевал свободу, оставшись лежать в сырой земле. И нам надо со своей стороны сделать все возможное, чтобы такое больше не происходило не только в прибалтийских странах, но и в других», —сказал Вячеслав Володин.

Как уже сообщалось на kp.ru, в начале ноября Латвийский сейм в окончательном чтении утвердил запрет на публичное ношение георгиевских лент на любых мероприятиях: праздничных, развлекательных и торжественных. Ранее георгиевскую ленту запретили Литва, Грузия и Украина.

Еще в 2014 году резонанс вызвал инцидент, когда при въезде в Эстонию женщину-ветерана не впускали в страну с георгиевскими лентами. Пересечь границу разрешили после того, как ленты изъяли, а на женщину составили протокол.