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Общество27 ноября 2021 22:00

В Амурской области в 2021 году восстановили 30 тысяч гектаров молодого леса

Специалисты региональных лесхозов высадили более 12 миллионов деревьев
Ксения БОГДАНОВА
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Специалисты амурских лесничеств посадили около 12 миллионов деревьев.

Специалисты амурских лесничеств посадили около 12 миллионов деревьев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 30 тысяч гектаров молодого леса было высажено в 2021 году в Амурской области. Специалисты местных лесничеств посадили около 12 миллионов деревьев. Новые лесные массивы появляются на местах вырубок и на пустырях. По словам губернатора Василия Орлова, восстановлению лесов в регионе уделяется большое внимание: к 2024 году взамен каждого утраченного дерева будет посажено новое.

- На сегодняшний день мы добились хороших результатов в плане тушения природных пожаров. По сравнению с прошлым годом площадь возгораний значительно сократилась. Параллельно в регионе ведется большая работа по восстановлению утраченных по различным причинам лесов. Новые насаждения, в том числе, высаживаются на местах вырубок и пустырях. Главная цель регионального проекта «Сохранение лесов» — обеспечить 100%-ный баланс выбытия и воспроизводства леса. К 2024 году мы должны добиться того, чтобы взамен каждого утраченного дерева в регионе было высажено новое, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Больше всего сеянцев в этом году высадили в Свободненском, Шимановском, Магдагачинском и Завитинском районах. Кроме посадок специалисты лесхозов занимались заготовкой семян (к следующему сезону их набрали более 1100 килограммов – 101% от плана), готовили почву и ухаживали за лесными культурами.

На восстановление амурских лесов в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в 2021 году было выделено 75 миллионов рублей. Еще на 177,3 миллиона рублей в Приамурье закупили лесохозяйственное оборудование и технику для тушения лесных пожаров. В 2021 году в регион поступило 90 единиц техники и лесопожарного оборудования, еще семь автомобилей повышенной проходимости доставят в декабре. Кроме того, более 56 миллионов рублей в этом году направили на оснащение учреждений, которые занимаются разведением саженцев и восстановлением лесов.