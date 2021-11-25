Мария Захарова рассказала, что США уговаривают Россию нарастить добычу нефти

Мария Захарова / Фото: МИД РФ

Соединенные Штаты с одной стороны уговаривают Россию нарастить добычу углеводородов, чтобы снизить цены на топливо, а с другой стороны возводят барьеры для экспорта российских энергоресурсов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"США одной рукой возводят барьеры, причем делают это весьма лицемерно, для экспорта российских энергоресурсов на европейский рынок, а другую руку протягивают, уговаривая нас и иные добывающие страны - качайте больше, чтобы сбить у себя цен", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, при этом Вашингтон своими действиями игнорирует интересы союзников в Европе.

Как ранее писал сайт kp.ru, Мария Захарова назвала проявлением одержимости новые санкции Вашингтона, связанные с проектом газопровода "Северный поток – 2", отметив, что США игнорируют интересы собственных союзников.

Напомним, 23 ноября 2021 года Минфин США ввел ограничения в отношении компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с газопроводом "Северный поток – 2".