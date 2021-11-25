Захарова обвинила США в попытках сорвать Олимпиаду в Китае

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты Америки пытаются сорвать Олимпийские игры в Китае. При этом американские власти делают это «по надуманным предлогам», считает она.

- (США) предпринимаются действия и организуются информационно-политические кампании, нацеленные на подрыв, срыв, усложнение проведения Олимпийских игр (в Китае), — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в ходе брифинга.

Ранее неприемлемыми назвала призывы к бойкоту зимней Олимпиады в Пекине председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое заявление она сделала на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собранием РФ и Всекитайским собранием народных представителей (парламентом) Китая. По мнению Матвиенко, подобные высказывания противоречат «парламентаризму» и «олимпийским принципам».