Песков высказался о посте Володина про QR-коды с сотнями тысяч комментариев

Дмитрий Песков высказался о посте Володина в Telegram с сотнями тысяч комментариев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 25 ноября прокомментировал пост спикера Госдумы Вячеслава Володина в Telegram, вызвавший широкий резонанс.

Володин опубликовал в Telegram пост в поддержку обращения врачей одиннадцати российских больниц к антиваксерам. В том же посте спикер написал о важности общественного обсуждения законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах и открыл комментарии, приглашая россиян высказаться. 25 ноября под постом появилось более 355 тысяч комментариев.

Песков по этому поводу сказал, что Кремль приветствует любые методы получения достоверной обратной связи от россиян.

«Любые методы получения достоверной обратной связи от населения приветствуются, потому что это, конечно, гораздо объективнее и гораздо нагляднее показывает реальное настроение, реальные запросы, реальную поддержку или опасения каких-то ошибок», - цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

В то же время Песков подчеркнул, что Кремль пока не планирует проводить подобным образом опросы по законопроектам.

Ранее на kp.ru сообщалось, что парламент Северной Осетии не поддержал федеральный законопроект о введении обязательных QR-кодов. Это первый российский регион, где большинство депутатов проголосовали против законопроекта.