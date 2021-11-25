Мишустин выразил соболезнования в связи с ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр Михаил Мишустин направил губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву телеграмму с соболезнованиями в связи с аварией на шахте "Листвяжная". Ее текст опубликован на сайте Кабмина.

"От себя лично и от имени Правительства Российской Федерации прошу передать семьям погибших глубокие соболезнования, слова поддержки пострадавшим. Искренне сочувствую и переживаю вместе с Вами", - написал председатель правительства России.

Мишустин подчеркнул, что глубоко потрясен гибелью шахтеров и назвал случившееся большим горем для всех россиян.

Премьер-министр выразил уверенность, что обстоятельства трагедии будут тщательно расследованы. По его словам, всем, кого затронуло ЧП, окажут всю необходимую помощь, в том числе медицинскую и психологическую.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин подчеркнул, что случившееся на шахте в Кузбассе - это большая беда. Глава государства поддерживает постоянную связь с губернатором Кемеровской области. По его словам, сейчас делается все возможное, чтобы спасти как можно больше людей.

Напомним, что по последним данным, число погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе увеличилось до 11 человек. В больницах находятся 43 пострадавших.