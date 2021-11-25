Мишустин заявил, что некоторые страны используют «зеленую» трансформацию экономики как рычаг давления

Михаил Мишустин заявил, что некоторые страны используют идеи "зеленой" трансформации экономики как рычаги давления. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского правительства 25 ноября высказался о проблемах «зеленой» трансформации экономики. В частности, Михаил Мишустин выразил обеспокоенность тем, как некоторые страны используют эти тенденции.

«Некоторые государства пытаются использовать эти тенденции как рычаги давления», - сказал он.

Премьер-министр отметил, что в нарушение норм и принципов ВТО некоторые страны продвигают «зеленый протекционизм», что может привести к дополнительным налогам и административным барьерам в международной торговле.

«Такие действия требуют самого серьезного внимания с нашей стороны, прежде всего при реализации программы «Зеленый пояс» ШОС и Концепции в области охраны окружающей среды. Предлагаем организовать консультации по линии министерств иностранных дел с привлечением представителей профильных ведомств, в том числе по вопросам декарбонизации экономики», – сказал Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, по оценкам экспертов, является одним из лидеров глобальной декарбонизации.