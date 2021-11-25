Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика25 ноября 2021 13:26

Мишустин заявил, что некоторые страны используют «зеленую» трансформацию экономики как рычаг давления

«Зеленый протекционизм» может привести к дополнительным налогам и барьерам в международной торговле
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Михаил Мишустин заявил, что некоторые страны используют идеи "зеленой" трансформации экономики как рычаги давления.

Михаил Мишустин заявил, что некоторые страны используют идеи "зеленой" трансформации экономики как рычаги давления.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского правительства 25 ноября высказался о проблемах «зеленой» трансформации экономики. В частности, Михаил Мишустин выразил обеспокоенность тем, как некоторые страны используют эти тенденции.

«Некоторые государства пытаются использовать эти тенденции как рычаги давления», - сказал он.

Премьер-министр отметил, что в нарушение норм и принципов ВТО некоторые страны продвигают «зеленый протекционизм», что может привести к дополнительным налогам и административным барьерам в международной торговле.

«Такие действия требуют самого серьезного внимания с нашей стороны, прежде всего при реализации программы «Зеленый пояс» ШОС и Концепции в области охраны окружающей среды. Предлагаем организовать консультации по линии министерств иностранных дел с привлечением представителей профильных ведомств, в том числе по вопросам декарбонизации экономики», – сказал Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, по оценкам экспертов, является одним из лидеров глобальной декарбонизации.