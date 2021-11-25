Станислав Черчесов назвал лучшего соперника для сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

Станислав Черчесов сказал, кого считает оптимальным соперником. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 26 ноября, для сборной России по футболу настанет важный день. По итогам жеребьевки стыковых матчей станет известен первый соперник на пути к ЧМ-2022. Бывший главный тренер сборной Станислав Черчесов в интервью «КП-Спорт» рассказал, кого считает оптимальным для нас:

- Многие из них нам хорошо известны. Играли и с Шотландией, и с Польшей, и с Австрией, и со Швецией, и с Турцией. Невозможно предсказать, кто в каком состоянии будет из них в марте. Но если говорить о сегодняшнем дне, то Турция – наиболее предпочтительный вариант. Мы эту команду хорошо знаем, чаще всего играли с Турцией за последние пять лет, - заявил Станислав Черчесов.

Как отметил тренер, один из важных моментов — это разница во времени. Жеребьевка проходит в декабре, а играть — в марте. Поэтому предсказать, что будет весной 2022 просто невозможно.