Станислав Черчесов заявил, что в российском футболе нужен лимит на легионеров

Станислав Черчесов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из самых актуальных вопросов в российском футболе — это лимит на легионеров. Не могут сейчас российские команды купить себе кучу иностранцев и играть как хочется. В регламентах российских чемпионатов прописаны особые формулы, сколько человек могут выходить на поле. Экс-главный тренер сборной России по футболу заявил в интервью «КП-Спорт», что считает необходимостью лимит:

- Когда работал в «Динамо» в 2015-м, тоже говорил, что лимит необходим. Давайте сделаем 10+15, посмотрим, как это работает, а потом будем регулировать – превращать эти 10 в 8 или наоборот в 12. Потому что лимит на легионеров все-таки нужен. И не надо думать, что в нем причина неудач российских клубов. Причина – в уровне легионеров, которых приглашают, - говорит Черчесов.

Анализируя футболистов, которые берут команды, Станислав Черчесов сказал, что есть три фактора, которые помогают сделать хороший клуб, никак не оглядываясь на лимит на легионеров:

- Посмотрите, есть клубы, которые из 8 легионеров используют половину. Возникает вопрос - а остальных четырех вы зачем брали? Они должны делать команду сильнее, у вас всего восемь легионерских мест, но вы все равно купили игроков на скамейку? Зачем? А если все открыть? Вы 20 легионеров купите на скамейку? Есть три принципиальных момента: игрока надо отобрать, игрока надо тренировать, и с игрока надо требовать. Все. Дальше неважно, какой он национальности - легионер, россиянин или инопланетянин. Если эти три фактора работают, у тебя появляется конкурентноспособная команда.