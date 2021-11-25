Президент Польши предложил расширить военное присутствие НАТО на восточном фланге

Президент Польши Анджей Дуда предложил генсеку НАТО расширить военное присутствие альянса на восточных рубежах. Фото: Twitter канцелярии президента Польши.

Президент Польши Анджей Дуда в четверг, 25 ноября встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Дуда и Столтенберг дали совместную пресс-конференцию.

Польский президент заявил, что сделал генеральному секретарю НАТО предложение расширить военное присутствие альянса на восточном фланге. По мнению Дуды, это нужно сделать из-за ситуации, сложившейся на Украине.

«Я предложил генсеку повысить готовность сил НАТО в этой части Европы на восточном фланге НАТО», - сказал он.

В частности, Дуда предложил Столтенбергу «рассмотреть расширение там военного присутствия» альянса.

«Наблюдается перемещение российских войск вокруг границы Украины. Мы относимся к этому серьезно и с вниманием», - заявил Анджей Дуда.

«Мы не только готовы защищать страны НАТО, но и обращаем внимание на безопасность наших союзников», - дополнил он.

Ранее Анджей Дуда заявил о беспрецедентной массированной гибридной атаке со стороны Белоруссии на границе, отметив, что Минск не позволяет мигрантам покинуть приграничный район, где с понедельника, 8 ноября, происходят их попытки перейти на польскую территорию.