Генсек НАТО заявил о готовности обсуждать ситуацию на Украине с Россией

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что альянс готов обсуждать Украину с Россией. Он выразил сожаление, что Москва прекратила работу своей миссии в Брюсселе.

- Мы готовы к диалогу, включая в рамках Совета Россия-НАТО, обсуждать чувствительные вопросы, в том числе ситуацию вокруг Украины, потому что мы верим, что это самый лучший способ урегулирования этих вопросов, — сказал Столтенберг.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что в ближайшее время Соединенные Штаты Америки могут провести новые консультации по Украине, с международными партнерами, в том числе по линии НАТО. По его словам, американская сторона использует «различные каналы, чтобы подтвердить Украине и России незыблемость нашей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины».