Трое горноспасателей, пропавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, найдены мертвыми

В шахте "Листвяжная" нашли тела троих горноспасателей, которые несколько часов назад перестали выходить на связь. Фото: REUTERS

Найдены тела троих горноспасателей, пропавших в ходе ликвидации ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию шахты.

Ранее сообщалось, что около 15 часов перестало выходить на связь звено горноспасателей, которые принимали участие в ликвидации ЧП на шахте "Листвяжная". По данным СМИ, в состав звена могли входить шесть человек.

Пожар и сильное задымление на шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошли утром 25 ноября. Предположительно, в шахте загорелась угольная пыль. В это время там находились 285 горнорабочих. Сообщалось об 11 погибших, более 40 получивших различные травмы и о почти 40 горняках, еще остающихся под землей.

В течение дня спасательные работы в шахте приостанавливались из-за повышения концентрации газа и угрозы взрыва.

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