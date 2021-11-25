Умер Александр Омельченко, экс-мэр Киева

Александр Омельченко. Фото: wikipedia.org

На 84 году жизни умер бывший киевский мэр Александр Омельченко. Об этом сообщил действующий мэр столицы Украины Виталий Кличко.

- Сегодня не стало Александра Омельченко. Бывшего городского главы столицы, главы Киевской городской госадминистрации (КГГА), народного депутата, депутата Киевсовета. Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца, — написал Кличко у себя в Telegram-канале.

Он отметил, что Омельченко был одним из творцов современной истории столицы и выразил соболезнования родным и близким умершего.

Александр Омельченко родился 9 августа 1938 года в селе Зозов Винницкой области Украины. Он занимал должность мэра Киева с 1996 по 2006 года. Также он возглавлял украинскую Федерацию хоккея с 1997 по 2006 годы.

Ранее умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук, возглавлявший правительство республики в 1995-1996 годах. О его смерти сообщила жена экс-премьера Лариса Ившина. Евгений Марчук занимал должность премьера-министра Украины с 1995 по 1996 годы. Он был первым руководителем Службы безопасности Украины, которую возглавлял с 1991 по 1994 годы, также Марчук занимал должности секретаря Совета национальной безопасности в 1999-2003 годах и был главой Министерства обороны Украины в 2003-2004 годах.