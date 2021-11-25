Сотрудник шахты "Листвяжная" о пожаре: "Всего несколько минут спасли мою жизнь"

Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС

Один из работников шахты "Листвяжная" в беседе с изданием "Газета.ru" рассказал, что сотрудники регулярно сообщали о превышении допустимой нормы метана, но руководство игнорировало их жалобы.

"Всего несколько минут задержки спасли мою жизнь. Я еще такого не видел. Произошел взрыв метано-воздушной смеси. Мы часто фиксировали там превышение, а проверок условий и безопасности работы за последний год точно не было", - заявил Олег (имя изменено)

Он отметил, что на шахте работают "обычные мужики, которые идут на риск ради своих семей, чтобы их прокормить"

Напомним, в Кемеровской области на шахте "Листвяжная" в одном из вентиляционных штреков произошел взрыв с последующим задымлением. По данным МЧС, внутри находились 287 человек, передает ОТР.

Сообщалось, что на связь перестало выходить звено горноспасателей, которые принимали участие в ликвидации ЧП. Трое из них были найдены мертвыми.

Подробнее об обстоятельствах произошедшего читайте в нашем материале.