Грузинский оппозиционный телеканал оштрафован за ролик с портретом Путина

Владимир Путин Фото: REUTERS

Комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала оппозиционную телекомпанию «Мтавари архи» на 111,9 тысячи лари (около 36 тысяч долларов) за видео, в котором из фото представителей правящей партии «Грузинская мечта» был составлен портрет российского лидера Владимира Путина.

- Комиссия по коммуникациям оштрафовала «Мтавари архи» на 111,9 тысячи лари. Комиссия наложила санкцию из-за выпуска в эфир видеоролика, подготовленного неправительственной организацией «Стыдно», в котором фотографиями членов «Грузинской мечты» изображается Путин, — говорится в сообщении телекомпании.

Кроме того, компанию оштрафовали за ролик, где членов действующего грузинского правительства называют «убийцами» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Ранее депутат Львовского городского совета от фракции «Европейская солидарность» Юрий Грынив нарисовал портрет российского лидера Владимира Путина во время заседания. На опубликованных местным телеканалом кадрах видно, как депутат «набрасывает» контур портрета с телефона, а остальные детали добавляет от себя. При этом украинские журналисты остались недовольны, что парламентарий изобразил на листке бумаге президента страны, к которой Украина имеет претензии.

Позже Юрий Грынив сообщил, что выставил портрет на аукцион. Он рассказал приобрести рисунок хотят много его знакомых. Стартовая цена лота составляла одну гривну. Депутат пообещал задекларировать доход от продажи портрета и направить все вырученные средства волонтерам.