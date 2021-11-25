В ВОЗ заявили, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом

Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом, сообщили в ВОЗ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.

- Если смотреть на 53 страны в Европейском регионе, мы видим рост заболеваний в западных странах, в Германии, Австрии, Дании, Ирландии. В Израиле с сентября число случаев сокращается, после точечной бустерной вакцинации. В восточной части, я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Однако спад не означает успеха в будущем, подчеркнул Клюге. Он призвал россиян соблюдать коронавирусные меры, отметив их эффективность.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма коронавирусной инфекции. На встрече, которая состоится в пятницу, 26 ноября, представители организации планируют обсудить эффективность существующих вакцин против нового штамма, а также способы его лечения.

Как ранее писал сайт kp.ru, группа ученых из Британии сообщила о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов covid-19. Штамм ковида получил научное название B.1.1.529. Множество мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Также он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты коронавируса.