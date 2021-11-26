Показатель долговой нагрузки россиян достиг рекордных значений Фото: REUTERS

Показатель долговой нагрузки на россиян достиг рекордных значений за всю историю наблюдений. В ЦБ сообщили, что по итогам первого полугодия 2021 года он достиг отметки в 10,24%.

Регулятор пристально следит за показателем долговой нагрузки и относит эту величину к уязвимости финансового сектора.

Во многом в текущем году долги россиян возросли за счет необеспеченного кредитования. Сказался и активный спрос на жилищные программы, до изменений условий по льготной ипотеке заемщики активно оформляли ипотечные кредиты.

Если с жилищными займами ситуация постепенно стабилизируется и спрос падает, то суммы долгов по потребительским кредитам только растут, сообщает Profile.ru.

Этот фактор также повышает риск образования в банке критичного портфеля необеспеченных кредитов.

По итогам девяти месяцев уходящего года объем выдачи необеспеченных кредитов с показателем долговой нагрузки выше 80 процентов вырос до 31 процента.