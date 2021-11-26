Глава ГБР пообещал допросить Зеленского по делу о задержании 33 россиян "если будет необходимость"

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) в ближайшие несколько дней намерено допросить главу офиса президента Андрея Ермака по делу о срыве операции по задержанию 33 россиян. Также ведомство может вызвать на допрос по данному вопросу и самого главу государства Владимира Зеленского. Об этом заявил и. о. руководителя ГБР Алексей Сухачев.

- На протяжении нескольких дней мы намерены вызывать Ермака на допрос. .. Если будет необходимость, следователь воспользуется правом и вызовет президента на допрос, - сказал Сухачев в эфире телеканала "1+1".