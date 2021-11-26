Аналитик предрек Украине без денег от Запада обращение за помощью к России

В ближайшем будущем Украина будет вынуждена пойти на сближение с Россией, если Запад примет решение отказаться от финансирования Киева. Об этом в статье для издания "Главред" заявил политический аналитик Александр Кочетков.

- Украина сегодня сама начинает потихоньку сползать в сторону России: у нас есть масса проблем, скоро нам перестанут давать деньги Европа и Штаты, и тогда единственным, кто с деньгами и кто захочет с нами иметь дело в обмен на выполнение политических условий, будет Россия, - считает Кочетков.