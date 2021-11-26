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Политика26 ноября 2021 3:18

Аналитик предрек Украине без денег от Запада обращение за помощью к России

Аналитик Кочетков: Украина будет вынуждена обратиться к России за помощью без денег от Запада
Источник:kp.ru
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В ближайшем будущем Украина будет вынуждена пойти на сближение с Россией, если Запад примет решение отказаться от финансирования Киева. Об этом в статье для издания "Главред" заявил политический аналитик Александр Кочетков.

- Украина сегодня сама начинает потихоньку сползать в сторону России: у нас есть масса проблем, скоро нам перестанут давать деньги Европа и Штаты, и тогда единственным, кто с деньгами и кто захочет с нами иметь дело в обмен на выполнение политических условий, будет Россия, - считает Кочетков.