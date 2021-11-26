Власти не отменят новогодние ярмарки и фестивали в Москве из-за коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Москвы не намерены отменять проведение новогодних ярмарок и фестивалей, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, заявил мэр столицы Сергея Собянин журналистам.

Как сообщил глава Москвы, в городе в период новогодних праздников планируется работа торговых площадок и организация различных инсталляций. Он отметил, что в закрытых помещениях концерты будут проводиться только при благоприятной эпидобстановки. Обязательно в Москве пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество», заявил мэр.

«Город уже украшается. Будут работать катки, будут работать шале, новогодняя торговля. Все будет работать. Думаю, что и все остальные фестивали в таком же режиме как минимум будем продолжать», – добавил Собянин.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе мэр столицы заявил о резком снижении заболеваемости коронавирусом в Москве. По его словам, она падает в течение трех недель, а за последнюю неделю снижение заболеваемости было рекордным – она упала на 30%.