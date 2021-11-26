Минэнерго допустило ужесточение норм промбезопасности на фоне взрыва в шахте «Листвяжная»

Минэнерго допустило ужесточение норм промбезопасности на фоне взрыва в шахте «Листвяжская» Фото: пресс-служба правительства Кемеровской области.

В России после взрыва в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, могут быть ужесточены нормы промышленной безопасности сообщил министр энергетики страны Николай Шульгинов.

По его словам, для принятия такого решения Минэнерго должно сначала ознакомиться с результатами расследования происшествия, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 25 ноября, в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков. В результате произошло сильное задымление. По данным МЧС, на момент инцидента в шахте находилось 287 горняков. В ЧП погибли 52 человека, из них шестеро спасатели.

Тем временем после взрыва возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. По версии следствия, инспекторы ведомства в ноябре этого года недосмотрели за выполнением требований промышленной безопасности в шахте. В частности, они составили акт проверки вентиляционного штрека без его фактической проверки.