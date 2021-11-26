В Омске разыскивают водителя на Мерседесе сбившего женщину с ребенком

Женщина и ее дочь были госпитализированы Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Накануне в Омске на дороге серьезно пострадала женщина с ребенком. Об этом стало известно после сообщения в Госавтоинспекцию об аварии в районе Нефтяников, сообщает Город55.

По информации издания, авария произошла в четверг, 25 ноября, ближе к вечеру. В 18:15 неизвестный мужчина на пешеходном переходе не уступил дорогу женщине с ребенком. На скорости машина сбила семью и скрылась с места аварии. Водитель даже не остановился, чтобы попытаться оказать первую помощь или вызвать скорую.

После аварии 41-летнюю женщину и 12-летнюю девочку, которые попали под колеса автомобиля, доставили в больницу. За их состоянием сейчас внимательно следят медики. А водителя, устроившего ДТП, разыскивает полиция. Предположительно, он передвигался на темном автомобиле. Сообщают, что это мог быть седан марки Мерседес. Очевидцев аварии просят помочь следствию и сообщить в полицию, если они видели номер машины лихача.