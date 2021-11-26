Лукашенко приехал в центр с мигрантами на белорусско-польской границе

Лукашенко приехал в лагерь мигрантов в Брузгах. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко в пятницу, 26 ноября, приехал в торгово-логистический центр «Брузги» на белорусско-польской границе, где размещены несколько тысяч мигрантов. Он осмотрел лагерь, побеседовал с представителями Красного креста, работающими там и выступает перед мигрантами. Белорусское телевидение ведет прямую трансляцию выступления.

Лукашенко призвал мигрантов не верить фейкам и учиться отличать правду от лжи.

-Сегодня много раздается разных голосов и в ваших телефонах много разных сигналов. Половина справедливые, честные, откровенные, а половина фейки, неправда. И вам надо находясь здесь научиться отличать правду от неправды. Я вижу, что у вас у каждого есть телефон и очень важно отличать правду от неправды, - сказал он.

Лукашенко отметил, что Белоруссия не будет «делать политику» на судьбах мигрантов.

-Правда, уважаемые друзья, состоит в том, что мы ни в коем случае не будем играть и делать политику на ваших судьбах. Мы хорошо знаем и понимаем вас, - сказал он.