В России 26 ноября 2021 выявлено 34 690 случаев заболевания коронавирусом

В России за сутки 34 690 случаев заболевания коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в России выявлено 34 690 случаев заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, по состоянию на пятницу, 26 ноября, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 9 502 879 человек.

Наибольшее число новых заразившихся выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 3 929 пациентов. На втором месте по количеству заболевших Московская область – там за сутки заболели 1 812 жителей, на третьем Санкт-Петербург – 1 704 новых случая.

За минувшие 24 часа в России также зарегистрированы 1 235 летальных исходов вследствие коронавируса. Общее количество умерших от инфекции достигло 270 292 человека. Кроме того, в стране за сутки выздоровели 36 145 пациентов, всего же за пандемию от коронавируса оправились 8 200 971 человек.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину против коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М».