Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье26 ноября 2021 10:46

РФПИ заявил, что «Спутник V» можно адаптировать под обнаруженный в Африке штамм коронавируса

Препарат является самой эффективной вакциной против различных мутаций COVID-19, отметили в фонде
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
РФПИ заявил, что «Спутник V» можно адаптировать под обнаруженный в Африке штамм коронавируса

РФПИ заявил, что «Спутник V» можно адаптировать под обнаруженный в Африке штамм коронавируса

Фото: REUTERS

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» можно при необходимости адаптировать под новый опасный штамм COVID-19 с 32 мутациями, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Мы можем быстро адаптировать вакцину к новому варианту коронавируса, если потребуется», – сказал глава РФПИ в интервью RT.

Как отметил Дмитриев, в фонде «Спутник V» считают самой эффективной вакциной против различных мутаций коронавируса.

Как писал сайт kp.ru, ранее группа ученых из Британии сообщила о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов COVID-19. Его особенность заключается в том, что у него имеется наибольшее число мутаций - 32.

В Роспотребнадзоре заявили, что штамм коронавируса с 32 мутациями, который британские журналисты назвали потенциально самым опасным в мире, выявили всего в трех странах, и России среди них нет.