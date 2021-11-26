РФПИ заявил, что «Спутник V» можно адаптировать под обнаруженный в Африке штамм коронавируса Фото: REUTERS

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» можно при необходимости адаптировать под новый опасный штамм COVID-19 с 32 мутациями, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Мы можем быстро адаптировать вакцину к новому варианту коронавируса, если потребуется», – сказал глава РФПИ в интервью RT.

Как отметил Дмитриев, в фонде «Спутник V» считают самой эффективной вакциной против различных мутаций коронавируса.

Как писал сайт kp.ru, ранее группа ученых из Британии сообщила о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов COVID-19. Его особенность заключается в том, что у него имеется наибольшее число мутаций - 32.

В Роспотребнадзоре заявили, что штамм коронавируса с 32 мутациями, который британские журналисты назвали потенциально самым опасным в мире, выявили всего в трех странах, и России среди них нет.