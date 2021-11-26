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Происшествия26 ноября 2021 11:00

Мишустин потребовал тщательного расследования ЧП на шахте в Кузбассе

Для поддержки семей погибших горняков и содействия в ликвидации последствий аварии создана специальная комиссия
Мария ПАВЛОВА
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Мишустин потребовал тщательно расследовать ЧП в шахте "Листвяжная".

Мишустин потребовал тщательно расследовать ЧП в шахте "Листвяжная".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского правительства Михаил Мишустин потребовал провести самое тщательное расследование ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

Также премьер-министр отметил важность оказания помощи пострадавшим горнякам и поддержки семей, потерявших близких людей.

«Сейчас первостепенная задача – это помощь пострадавшим горнякам. В Кемеровскую область направлен спецборт с нужным медицинским оборудованием. Важно поддержать семьи, оказать им моральную поддержку. Люди переживают потерю близкого человека. Необходимо организовать консультации психологов», - сказал Мишустин.

Для содействия в ликвидации последствий аварии создана специальная комиссия, руководит ей вице-премьер Александр Новак.

ЧП на шахте «Листвяжная» произошло утром 26 ноября. 239 горняков из тех, кто находился в шахте, когда начался пожар, вышли на поверхность. Погибли из-за последствий взрыва метана 46 шахтеров и 6 спасателей.