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Здоровье26 ноября 2021 11:21

Мурашко заявил, что комбинация «Спутник V» и «Спутник Лайт» дает 92-процентную защиту от ковида

Министр здравоохранения привел свежие данные из регистра вакцинированных
Мария ПАВЛОВА
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Министр здравоохранения РФ заявил о высокой эффективности комбинации двух российских вакцин.

Министр здравоохранения РФ заявил о высокой эффективности комбинации двух российских вакцин.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация российским препаратом «Спутник V» и ревакцинация препаратом «Спутник Лайт» - это комбинация, которая дает высокие показатели защиты от COVID-19. Об этом заявил в пятницу 26 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время заседания российско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Обнинске.

По словам Мурашко, защита от коронавируса в случае такой комбинации вакцин превышает 92 процента.

«Буквально вчера я получил данные выгрузки из регистра вакцинированных. Комбинация вакцины «Спутника V» и ревакцинация вакциной «Спутник Лайт» показывают наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%», - цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее на kp.ru сообщалось, что генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о возможности адаптации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» под новый опасный штамм COVID-19 с 32 мутациями, найденный в Ботсване.