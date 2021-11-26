Мишустин рассказал об особенностях режима свободной таможенной зоны на Курилах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны они не должны стать офшорной территорией, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. По словам премьер-министра, налогом на добавленную стоимость не будут облагаться импортируемые из третьих стран товары.

«Важно не допустить возникновения там новой офшорной зоны, чтобы туда не бросились те, кто хочет лишь минимизировать налоги. Поэтому преференции будут даны компаниям, которые действительно станут работать на островах, не занимаются добычей и переработкой углеводородов, производством подакцизных товаров, выловом крабов, финансовыми посредническими услугами», – рассказал Мишустин на заседании кабинета министров.

Как сообщил глава правительства, компаниями, желающим вести бизнес на Курилах, будут освобождены от практически всех видов налогов на 20 лет. Кроме того, страховые взносы для них снизят до 7,6%.

Как писал сайт kp.ru, ранее Мишустин сообщил, что российское правительство рассматривает возможность введения режима свободной таможенной зоны на Курильских островах.