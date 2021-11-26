В Совфеде заявили, что госпереворот на Украине осуществляет сам Зеленский Фото: REUTERS

Член Совфеда Сергей Цеков в беседе с изданием NEWS.ru заявил, что госпереворот на Украине осуществляет сам президент страны Владимир Зеленский, пытаясь установить авторитарный режим.

"Распределил полномочия, дал возможность Совету нацбезопасности и обороны Украины [фактически стать] законодательным, судебным и карательным органом. Фантазия, не фантазия, может какая-то информация у него есть, но он, конечно, уже понимает, что теряет рейтинг и уважение", - пояснил он.

Цеков добавил, что переизбраться повторно Зеленский вряд ли не сможет.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть данные о том, что в стране готовится государственный переворот 1 декабря 2021 года. По его словам, к этому причастен бизнесмен Ринат Ахметов и отметил, что на это выделяются огромные суммы, передает телеканал "360".