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Политика26 ноября 2021 11:48

В Совфеде заявили, что госпереворот на Украине осуществляет сам Зеленский

Сергей Цеков предположил, что президент может "улететь с должности досрочно"
Андрей ЧЕРНЕНКО
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В Совфеде заявили, что госпереворот на Украине осуществляет сам Зеленский

В Совфеде заявили, что госпереворот на Украине осуществляет сам Зеленский

Фото: REUTERS

Член Совфеда Сергей Цеков в беседе с изданием NEWS.ru заявил, что госпереворот на Украине осуществляет сам президент страны Владимир Зеленский, пытаясь установить авторитарный режим.

"Распределил полномочия, дал возможность Совету нацбезопасности и обороны Украины [фактически стать] законодательным, судебным и карательным органом. Фантазия, не фантазия, может какая-то информация у него есть, но он, конечно, уже понимает, что теряет рейтинг и уважение", - пояснил он.

Цеков добавил, что переизбраться повторно Зеленский вряд ли не сможет.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть данные о том, что в стране готовится государственный переворот 1 декабря 2021 года. По его словам, к этому причастен бизнесмен Ринат Ахметов и отметил, что на это выделяются огромные суммы, передает телеканал "360".