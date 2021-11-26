Голикова перечислила шесть российских регионов с коллективным иммунитетом к COVID-19 выше 70 процентов

Татьяна Голикова назвала шесть российских регионов с самым высоким коллективным иммунитетом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции Татьяна Голикова назвала шесть регионов РФ, где идет ощутимое наращивание коллективного иммунитета и где по состоянию на 26 ноября коллективный иммунитет к COVID-19 превысил 70 процентов.

«У нас есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 70%. Это Севастополь, Чукотка, Тыва, Московская область и Москва, Карелия. Призываем другие субъекты подтягиваться к этим субъектам и в целом стремиться к цифре 80%», — сказала она.

Голикова подчеркнула, что вакцинироваться и ревакцинироваться нужно своевременно.

«Я хочу напомнить всем о важности вакцинации и своевременной ревакцинации. Сейчас есть все возможности, чтобы сделать бесплатно прививку, провести новогодние праздники спокойно и не дать болезни нарушить ваши планы», — отметила она.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о высокой эффективности комбинации вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». По его словам, такая комбинация защищаеть от ковида более чем на 92 процента.