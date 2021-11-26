Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье26 ноября 2021 11:55

Голикова перечислила шесть российских регионов с коллективным иммунитетом к COVID-19 выше 70 процентов

Руководитель оперативного штаба по борьбе с ковидом напомнила, что вакцинироваться и ревакцинироваться надо своевременно
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (15)Комментарии (15)(15)
Татьяна Голикова назвала шесть российских регионов с самым высоким коллективным иммунитетом.

Татьяна Голикова назвала шесть российских регионов с самым высоким коллективным иммунитетом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции Татьяна Голикова назвала шесть регионов РФ, где идет ощутимое наращивание коллективного иммунитета и где по состоянию на 26 ноября коллективный иммунитет к COVID-19 превысил 70 процентов.

«У нас есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 70%. Это Севастополь, Чукотка, Тыва, Московская область и Москва, Карелия. Призываем другие субъекты подтягиваться к этим субъектам и в целом стремиться к цифре 80%», — сказала она.

Голикова подчеркнула, что вакцинироваться и ревакцинироваться нужно своевременно.

«Я хочу напомнить всем о важности вакцинации и своевременной ревакцинации. Сейчас есть все возможности, чтобы сделать бесплатно прививку, провести новогодние праздники спокойно и не дать болезни нарушить ваши планы», — отметила она.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о высокой эффективности комбинации вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». По его словам, такая комбинация защищаеть от ковида более чем на 92 процента.