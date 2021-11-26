Песков сообщил, что сроки встречи Путина и Байдена до сих пор не определены

Сроки встречи Путина и Байдена до сих пор не определены Фото: REUTERS

Ясности о том, когда состоится новая встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена, до сих пор нет, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, до сих пор ясность не появилась», – сказал пресс-секретарь президента России , добавив, что вопрос согласуется.

Как писал сайт kp.ru, ранее в российском МИД сообщили, что встреча лидеров России и США требует основательной подготовки, которая идет на данный момент.

Напомним, Песков рассказал, какие темы будут обсуждать в ходе переговоров лидеры России и США, отметив, что основными темами станут Украина и НАТО. Как сообщалось, встреча Путина и Байдена состоится в онлайн-формате и пройдет в 2021 году, однако точной даты пока нет.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что тема Украины так или иначе будет затронута на встрече двух лидеров.