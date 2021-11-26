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Политика26 ноября 2021 12:13

Путин не планирует посещать Кузбасс после аварии на шахте

Песков заявил, что Путин пока не планирует посещение Кемеровской области после трагедии на шахте
Наталья СМИРНОВА
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин получает всю информацию о трагедии в Кузбассе. Об этом официальный представитель Кремля рассказал в ходе пресс-конференции в пятницу, 26 ноября.

"Президент Путин, собственно, до поздней ночи [вчера находился] и сегодня находится в постоянном контакте с [Сергеем] Цивилевым, губернатором [Кузбасса]. Он получает всю информацию", - сообщил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, на данный момент Владимир Путин не планирует посещение Кемеровской области в связи с трагедией на шахте.

Как ранее писал сайт kp.ru, 25 ноября после взрыва в шахте "Листвяжная" в Кузбассе погибли 52 человека. В связи со случившимся глава Краснодарского края выразил соболезнования семьям погибших горняков. По факту происшествия СК завел уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека.