Песков сообщил, что для Сербии цена на газ в 270 долларов за тысячу кубов действует полгода Фото: ТАСС

Россия продлила действующие условия по цене на газ для Сербии пока только на шесть месяцев, в течение которых будут приняты дальнейшие решения сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Продление пока на полгода действующего контракта по газу. Будет действовать зафиксированная там формула цены», – сказал пресс-секретарь президента России.

Как отметил Песков, ценообразование у долгосрочных контрактов на поставки газа происходит по формуле цены, «которая зиждется на цене нефти и нефтепродуктов», и оно значительно отличается от того, как устанавливается цена на спотовых рынках. Он подчеркнул, что предстоящую зиму Сербия сможет пройти спокойно благодаря установленной контрактом цене.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин и сербский лидер Александар Вучич договорились, что Сербия в следующие шесть месяцев будет получать газ по 270 долларов за тысячу кубических метров.