В Минздраве назвали срок действия сертификата переболевшего: год после выздоровления

QR-код для переболевших будет действовать год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сертификат переболевшего коронавирусной инфекцией в РФ будет иметь срок действия 12 месяцев с момента выздоровления. Об этом заявил 26 ноября глава российского Минздрава Михаил Мурашко на пресс-конференции по итогам заседания Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоялось в Обнинске. Сертификаты тех, кто переболел в течение последнего года, будут автоматически продлены.

«По сертификату переболевшего. Сертификат будет автоматами продлен для всех, у кого было заболевание в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления», - цитирует Мурашко Интерфакс.

Министр отметил, что в настоящее время вносятся изменения в соответствующие документы и в программное обеспечение и напомнил, что в Российской Федерации случаи повторного заболевания отмечаются только у 0,74 процента переболевших COVID-19.

Ранее сообщалось, что срок действия QR-кодов привитых в случае заражения коронавирусом предполагалось сократить до шести месяцев в соответствии со сроками, которые были рекомендованы Минздравом для ревакцинации.