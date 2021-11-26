Путин посетит Индию 6 декабря 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин совершит визит в Индию 6 декабря 2021. Глава государства намерен обсудить с индийским властями сотрудничество двух стран.

«В ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди предполагается обсудить вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами. Лидеры обменяются мнениями и по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках Группы 20, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества», – сообщается на сайте Кремля.

Как писал сайт kp.ru, в августе 2021 президент России провел телефонные переговоры с премьером Индии Моди. В ходе разговора лидеры двух стран выразили заинтересованность в наращивании сотрудничества в противодействии распространению террористической идеологии и наркоугрозе из Афганистана. Моди выразил признательность Путину за содействие в борьбе с распространением коронавируса, в том числе за поставку и производство российских вакцин от COVID-19 и передачу необходимых лекарственных препаратов и медицинского оборудования.