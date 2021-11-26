Песков заявил, что Калашников уволен с поста главы ФСИН после личного обращения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы ФСИН Александра Калашникова. На соответствующий вопрос официальный представитель Кремля ответил в ходе пресс-конференции в пятницу, 26 ноября.

Журналисты спросили Пескова, была ли связана отставка главы ФСИН с публикацией видео пыток. Пресс-секретарь президента сообщил, что не стал бы устанавливать прямой связи между этими событиями.

"Я не стал бы устанавливать какой-то прямой связи. Это было личное обращение главы ФСИН", - заявил Песков.

Он добавил, что на данный момент ведутся проверочные и следственные действия.

"Проблемы там действительно имеются, но это было личное обращение", - пояснил Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, новым руководителем Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России стал генерал-полковник полиции Аркадий Гостев, ранее занимавший пост заместителя главы МВД РФ. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Он вступил в силу в четверг, 25 ноября 2021 года.