Поставки российского вина за рубеж выросли за 2021 год

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Аналитики Россельхозбанка заявили, что за восемь месяцев 2021 года российские производители увеличили (плюс 54%) поставки вина за рубеж до 7,2 миллиона долларов. Об этом в пятницу, 26 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru.

Российские экспортеры вышли на новые рынки и стали поставлять вино в Словению, Сербию, Бельгию, Уганду, Республика Корею Бразилию, Финляндию, Армению, Швецию и Канаду. Специалисты отметили, что списке перспективных направлений находится Юго-Восточная Азия, в особенности Китай.

К концу 2021 года аналитики прогнозируют экспорт российской продукции на сумму не менее 13 миллионов долларов.

Ранее корреспондент сайт KP.ru побывал на нескольких российских винодельнях и посмотрел, как готовится Винный гид России, чек-лист которого включает в себя 112 параметров качества.