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Политика26 ноября 2021 12:47

Путин заявил об успешном развитии сотрудничества России и Азербайджана

Несмотря на пандемию, торговый оборот междлу странами возрос, отметил российский лидер
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин заявил об успешном развитии сотрудничества России и Азербайджана

Путин заявил об успешном развитии сотрудничества России и Азербайджана

Фото: REUTERS

Стратегическое сотрудничество России и Азербайджана развивается успешно, о чем можно судить по возросшему товарообороту между странами, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Несмотря на все пандемийные вопросы и ограничения в экономике, с этим связанные, все-таки в этом году за девять месяцев объем товарооборота увеличился у нас на 11%. И это хороший показатель», – сказал российский лидер на встрече с азербайджанским Ильхамом Алиевым.

Как отметил Путин, в Азербайджане работают 900 российских предприятий, а сама Россия находится в числе основных экономических партнеров республики. Кроме того, подчеркнул российский президент, в школах Азербайджана на русском языке учатся около 34% детей. Все это создает хорошую атмосферу для развития отношений в будущем, добавил глава государства.

Алиев в свою очередь поблагодарил Путина за урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе и деятельность российских миротворцев в регионе. Он отметил, что за год их пребывания в зоне конфликта никаких серьезных столкновений не произошло.

Как писал сайт kp.ru, в пятнцу, 26 ноября, президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении проведут в Сочи трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху.