Песков заявил о соблюдении основ макроэкономической стабильности в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об оттоке капитала из страны. Он подчеркнул, что поводов для беспокойства на данный момент нет, так как основы макроэкономической стабильности соблюдаются.

Как отметил Песков в ходе пресс-конференции в пятницу, 26 ноября, волатильная ситуация имеется как на мировых рынках, так и в России. Однако, подчеркнул он, все рынки развиваются по синусоиде - деньги приходят и уходят.

"В данном случае нет никаких причин для какой-то обеспокоенности, потому что все фундаментальные основы макроэкономической стабильности соблюдаются", - подчеркнул представитель Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, Запад использует недобросовестную конкуренцию для удержания доминирующих позиций в мире. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин, выступая в четверг на заседании совета глав правительств ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), которое прошло в онлайн режиме.