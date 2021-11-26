Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сделал повторную прививку

Во всех муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа продолжается вакцинация против коронавируса. Первым компонентом привились более 236 000 человек, второй компонент получили почти 215 000 ямальцев. Ревакцинацию прошли более 28 000 северян, это свыше 65% от всех, привившихся 6 месяцев назад. Повторную прививку в окружной поликлинике сделал губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Прошло полгода с момента первой вакцинации, весной я сделал прививку, и сейчас подошло время поставить ее повторно. Уверен, что это единственный способ нам всем вместе справиться с болезнью, - отметил глава региона. - Если мы все будем ответственно относиться, прививаться, прививать своих близких, тогда и пандемия пройдёт. Призываю всех ямальцев обязательно привиться, а тех, у кого подходит полгода, прийти на ревакцинацию».

Вакцина есть во всех муниципалитетах. На этой неделе в округ пришли около 19 000 доз вакцины Спутник Лайт, 2400 доз ГамКовидВак (Спутник-V) и около 2500 доз КовиВак. В ближайшее время ожидается крупная поставка препарата ЭпиВакКорона.

В округе расширяются возможности для вакцинации. Жители Пуровского района теперь могут сделать прививку в любое время суток. Круглосуточно работают пункты в Тарко-Сале, Уренгое, Самбурге и Ханымее. Прививку в дневное время можно поставить в поликлиниках, в вечернее и ночное - в стационарных отделениях участковых больниц. Предварительная запись на процедуру не требуется. 24 часа вакцинация доступна также для жителей Губкинского.

«Круглосуточная вакцинация хорошо зарекомендовала себя в Тарко-Сале, поэтому было принято решение адаптировать режим работы прививочных пунктов и в филиалах больницы, сделать его максимально удобным, в том числе для работающих граждан», - говорит главный врач Тарко-Салинской больницы Евгений Евсеев.

Всего в регионе развернуто 78 прививочных пунктов как в учреждениях здравоохранения, так и в удобных для ямальцев местах массового пребывания. Записаться на вакцинацию можно на сайте Госуслуг.