Блогер провел свою "Игру в кальмара" с главным призом в 456 тысяч долларов

На создание челленджа пришлось потратить около 3,5 миллионов долларов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шоумен Джеймс Дональдсон создал точную версию сериала "Игра в кальмара" за исключением убийств проигравших. Видеоблогер, известный как MrBeast, потратил около 3,5 миллионов долларов на детальное повторение хита Netflix.

Для участия в игре Дональдсон пригласил 456 добровольцев пройти те же испытания, которые проходили герои сериала. Главным призом стала сумма в 456 тысяч долларов. Проигравшие просто выходили из игры с утешительным призом, так что "Игра в кальмара" от блогера получилась максимально безопасной.

За несколько часов с момента выхода ролик набрал почти 50 миллионов просмотров и более пяти миллиона лайков. По данным издания The National News, создание такого челленджа стоило 23-летнему блогеру 3,5 миллиона долларов - большая часть суммы ушла на покупку декораций и их монтаж.

Как ранее писал сайт kp.ru, Хван Дон Хек, режиссер сериала «Игра в кальмара», подтвердил выпуск второго сезона сериала. Когда это случится - пока неизвестно.