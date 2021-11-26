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Здоровье26 ноября 2021 13:47

Первый в Европе случай заражения новым южноафриканским штаммом ковида зафиксирован в Бельгии

Факт обнаружения зараженного новым штаммом подтвердил министр здравоохранения Бельгии
Мария ПАВЛОВА
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О появлении нового южноафриканского штамма ковида в Бельгии сообщил министр здравоохранения.

О появлении нового южноафриканского штамма ковида в Бельгии сообщил министр здравоохранения.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первый в Европе случай заражения новым южноафриканским штаммом COVID-19 зафиксирован в Бельгии. Это подтвердил министр здравоохранения Фрэнк Ванденбрук, выступая на пресс-конференции 26 ноября.

«Пока зарегистрирован один случай», - сказал Ванденбрук.

Бельгийский министр здравоохранения отметил, что пока неизвестно, является ли штамм B.1.1.529 более опасным вариантом ковида, чем «дельта».

Ранее на kp.ru сообщалось о появлении нового штамма ковида, который получил научное название B.1.1.529. Множество мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Также он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты коронавируса. Случаи инфицирования этим вариантом COVID-19 зафиксированы в ЮАР, Ботсване и Гонконге.

Более подробно о том, что представляет собой южноафриканский штамм, читайте здесь.