Британцы раскритиковали переброску войск Великобритании «на случай войны с Россией»

Читатели Daily Mail раскритиковали переброску войск Великобритании в Германию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели британского издания Daily Mail негативно отреагировали на новость о планах перебросить войска Великобритании в Германию «на случай войны с Россией».

По их мнению, британская армия продержится против российской «минут пять или шесть». Кроме того, пользователи указали, что Британии необходимо следить за своими границами, а не немецкими.

- Россия (Путин) не утратила связи с реальностью, в отличие от извращенного клуба «пробужденных», которые требуют, чтобы дети меняли пол в четыре-пять лет, — написал один из читателей.

- Люди почему-то думают, что русские хотят захватить Европу, а потом потратить огромные деньги на решение всех тех проблем, которые создали ЕС и глобалисты, — выразил мнение другой пользователь.

Других читателей возмутило то, что Европу приходится защищать Великобритании, а не странам Евросоюза.

Ранее читатели газеты Le Figaro из Франции выступили против демонизации России. Так они отреагировали на статью местного политолога, который заявил, что «тень Москвы простерлась на всю Европу». Пользователи заявили, что европейские страны находятся под влиянием Соединенных Штатов Америки. По их мнению, Вашингтон пытается разделить регион на «сторонников и противников западной демократии», а в это время двигает «свои пешки прямо к стенам России».