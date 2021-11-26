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Общество26 ноября 2021 14:28

Правительство выделит животноводам 10 млрд рублей для компенсации расходов на корма

Средства будут выделены, чтобы стабилизировать ситуацию в отрасли
Мария ПАВЛОВА
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Животноводческая отрасль получит 10 млрд рублей на компенсацию расходов по кормам, сказал Михаил Мишустин.

Животноводческая отрасль получит 10 млрд рублей на компенсацию расходов по кормам, сказал Михаил Мишустин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Мишустин 26 ноября заявил, что правительство выделит животноводам 10 млрд рублей, чтобы компенсировать часть расходов на корма.

«В текущем году повысились цена на корма, в том числе для молочного крупного рогатого скота, и из-за этого предприятия, которые занимаются его разведением и содержанием, испытывают финансовые трудности», - отметил глава правительства.

Такая мера поможет стабилизировать ситуацию в отрасли, уверен Михаил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что сельхозпроизводителям для получения субсидии не придется собирать большое количество бумажных документов. В 2022 году все формальные процедуры планируется полностью перевести в электронный формат с помощью нового суперсервиса, так что субсидии, гранты и льготные кредиты станут доступны в несколько кликов.

Кроме того, планируется выделить дополнительно почти 800 млн рублей на сельскую ипотеку, ставка по которой для сельчан не будет превышать три процента годовых. Еще более 6 млрд рублей будет направлено на создание новых и модернизацию действующих объектов АПК. Поддержку получат 35 регионов.

Ранее на kp.ru сообщалось, что власти Москвы могут расширить список отраслей, пострадавших от пандемии.