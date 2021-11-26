Зеленский заявил о передаче России списка на обмен удерживаемых лиц через Турцию

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев через турецкого лидера Тайипа Эрдогана перед России список на обмен удерживаемых лиц.

- Список передан Турции, недавно я разговаривал с президентом Эрдоганом, у него была встреча с президентом РФ, и он списки передал российской стороне, — сообщил глава государства в ходе пресс-конференции.

Зеленский поблагодарил президента Турции за передачу списка. По его словам, сейчас Киев ждет ответа от Москвы, сейчас его нет.

Ранее Зеленский заявил, что получил сообщение о планируемом в стране государственном перевороте. По словам украинского лидера, он намечен на 1 декабря 2021. Зеленский отметил, что разведки других стран фиксируют большие вызовы», которые ожидают Украину. Как заявил украинский президент, сам он не верит в госпереворот и в то, что его будет финансировать бизнесмен Ринат Ахметов.