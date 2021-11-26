В Еврокомиссии допустили распространение нового штамма коронавируса по миру за несколько месяцев

Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что новый штамм коронавирусной инфекции может распространиться по всему миру в течение нескольких месяцев. По ее словам, в ЕК серьезно отнеслись к сообщениям о новой мутации вируса.

- Мы знаем, что мутации могут приводить к появлению и распространению еще более тревожных вариантов вируса, которые могут распространиться по всему миру в течение нескольких месяцев. Сейчас важно, чтобы все мы в Европе действовали очень быстро, решительно и сплоченно, — сказала она.

Как ранее писал сайт kp.ru, группа ученых из Британии сообщила о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов covid-19. Штамм ковида получил научное название B.1.1.529. Множество мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Также он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты коронавируса.

Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что в России не было случаев заражения этим штаммом.