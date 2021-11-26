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Общество26 ноября 2021 15:35

Экс-глава отдела безопасности тюремной больницы Саратова арестован по делу о пытках

Мужчина пробудет за решеткой минимум до 25 января 2022 года
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Саратове арестовали экс-главу отдела безопасности местной тюремной больницы

В Саратове арестовали экс-главу отдела безопасности местной тюремной больницы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Саратовский суд арестовал до 25 января 2022 года экс-главу отдела безопасности областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН по области Сергея Мальцева по делу о пытках. Об этом сообщил «КП-Саратов».

Ходатайство на избрание этой меры пресечения направило Главное следственное управление Следственного комитета России. Бывший начальник ФКУ ОТБ-1 Гаценко П.А. и экс-начальник отдела безопасности ФКУ ОТБ-1 Мальцев С.В. отправились за решетку.

Напомним, новым руководителем Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России стал генерал-полковник полиции Аркадий Гостев, ранее занимавший пост заместителя главы МВД РФ. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. В этот же день российский лидер принял решение отправить в отставку предыдущего директора ФСИН Александра Калашникова.

Журналисты спросили официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, была ли связана отставка главы ФСИН с публикацией видео пыток. Пресс-секретарь президента заявил, что не стал бы устанавливать прямой связи между этими событиями.