Экс-глава отдела безопасности тюремной больницы Саратова арестован по делу о пытках

В Саратове арестовали экс-главу отдела безопасности местной тюремной больницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Саратовский суд арестовал до 25 января 2022 года экс-главу отдела безопасности областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН по области Сергея Мальцева по делу о пытках. Об этом сообщил «КП-Саратов».

Ходатайство на избрание этой меры пресечения направило Главное следственное управление Следственного комитета России. Бывший начальник ФКУ ОТБ-1 Гаценко П.А. и экс-начальник отдела безопасности ФКУ ОТБ-1 Мальцев С.В. отправились за решетку.

Напомним, новым руководителем Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России стал генерал-полковник полиции Аркадий Гостев, ранее занимавший пост заместителя главы МВД РФ. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. В этот же день российский лидер принял решение отправить в отставку предыдущего директора ФСИН Александра Калашникова.

Журналисты спросили официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, была ли связана отставка главы ФСИН с публикацией видео пыток. Пресс-секретарь президента заявил, что не стал бы устанавливать прямой связи между этими событиями.