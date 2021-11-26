В Брестской крепости к 75-летию Нюрнбергского процесса открылась выставка картин и фото

Выставка художественных произведений и документальных фото, посвященных страданиям и героизму народа во время фашистской оккупации, открылась в Брестской крепости. Фото: предоставлено организаторами выставки.

В мемориальном комплексе «Брестская крепость» 26 ноября открылась выставка «Предвосхищая Нюрнберг». Экспозиция приурочена к 75-летию окончания Нюрнбергского процесса, на котором были вынесены приговоры главным нацистским преступникам.

На выставке можно увидеть репродукции 23 советского художника Меера Аксельрода из цикла «Немецкая оккупация». Аксельрод создавал этот цикл в 1942-1943 годах в Алма-Ате, где работал над декорациями к фильму Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Художник сам не участвовал в военных действиях и не был на оккупированных территориях. Цикл «Немецкая оккупация» он создавал по рассказам беженцев из Польши и Белоруссии, которые испытали ужасы и зверства фашистов.

На выставке можно увидеть единственный прижизненный портрет Александра Печерского, узника лагеря смерти Собибор, который возглавил восстание заключенных в этом лагере. Картина называется «Узник».

Серия работ "Немецкая оккупация" создана художником Мейером Аксельродом по рассказам беженцев из Польши и Белоруссии в 1943-1944 годах. Фото: предоставлено организаторами выставки.

«Работы Мейера Аксельрода обличают нацизм, это крик боли о погибших с надеждой на недопустимость войн и конфликтов в будущем», - рассказывают организаторы выставки.

Экспозиция дополнена фотографиями периода Великой Отечественной войны, на которых запечатлены зверства фашистов.

Цикл "Немецкая оккупация" экспонировался в России, Израиле и других странах. Фото: предоставлено организаторами выставки.

Выставку организовал Фонд Александра Печерского. Она будет экспонироваться на первом этаже Музея обороны Брестской крепости до 15 января 2022 года. Ранее цикл «Немецкая оккупация» выставлялся в России, Белоруссии, Израиля и Хорватии.