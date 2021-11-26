Определился соперник сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 26 ноября, прошла жеребьевка стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022. Россия должна была узнать своего соперника. По результата жребия команда Польши стала противником команды Валерия Карпина, сообщает "КП-Спорт".

Матч пройдет 24 марта в России. В случае победы наша команда встретится 29 марта с победителем пары Швеция – Чехия. И для того, чтобы определить, где состоится "финал" нашего пути, провели бонусную жеребьевку. По итогам которой было объявлено, что победитель полуфинала Россия - Польша - хозяин финала "пути В".

Отметим, что финальный турнир чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. В решающей стадии соревнований примут участие 32 команды.