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Спорт26 ноября 2021 16:25

Определился соперник сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

Футболисты сборной России сыграют против Польши в стыковых матчах ЧМ-2022
Евгений НЕСЫН
Евгений НЕСЫН
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 26 ноября, прошла жеребьевка стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022. Россия должна была узнать своего соперника. По результата жребия команда Польши стала противником команды Валерия Карпина, сообщает "КП-Спорт".

Матч пройдет 24 марта в России. В случае победы наша команда встретится 29 марта с победителем пары Швеция – Чехия. И для того, чтобы определить, где состоится "финал" нашего пути, провели бонусную жеребьевку. По итогам которой было объявлено, что победитель полуфинала Россия - Польша - хозяин финала "пути В".

Отметим, что финальный турнир чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. В решающей стадии соревнований примут участие 32 команды.